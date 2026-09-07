Sulzer Aktie News: Sulzer präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,5 Prozent auf 160,60 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'098 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Sulzer-Aktie bei 160,70 CHF. Bei 157,70 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Sulzer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5'180 Stück gehandelt.

Am 20.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 180,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 12,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.10.2025 (121,60 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,28 Prozent.

Sulzer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,15 CHF belaufen.

Experten taxieren den Sulzer-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,72 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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