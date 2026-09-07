Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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07.09.2026 12:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Mittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Sulzer gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Sulzer-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 159,80 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Sulzer-Papiere um 12:28 Uhr 1,0 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'063 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sulzer-Aktie bisher bei 160,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 157,70 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'664 Sulzer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 20.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 180,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Sulzer-Aktie ist somit 13,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 121,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sulzer-Aktie 31,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,15 CHF. Im Vorjahr hatte Sulzer 4,75 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,72 CHF je Sulzer-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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