Sulzer Aktie News: Sulzer präsentiert sich am Mittag stärker

Die Sulzer-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 89,25 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 14'481 Punkten notiert. In der Spitze legte die Sulzer-Aktie bis auf 89,85 CHF zu. Mit einem Wert von 88,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 4'913 Sulzer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 90,75 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sulzer-Aktie somit 1,65 Prozent niedriger. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 54,20 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 39,27 Prozent würde die Sulzer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Sulzer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 23.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Sulzer.

Experten taxieren den Sulzer-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,83 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch