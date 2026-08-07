Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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07.08.2026 09:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Vormittag mit Kursplus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Sulzer. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 152,90 CHF zu.
Die Sulzer-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 152,90 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'502 Punkten steht. Bei 152,90 CHF erreichte die Sulzer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 151,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 457 Sulzer-Aktien.
Bei 180,60 CHF markierte der Titel am 20.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,12 Prozent. Am 16.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 121,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sulzer-Aktie mit einem Verlust von 20,47 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 erhielten Sulzer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,75 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,15 CHF.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,71 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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