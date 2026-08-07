Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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07.08.2026 16:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Nachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Sulzer. Die Sulzer-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 151,60 CHF.
Die Sulzer-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 151,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'560 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Sulzer-Aktie bis auf 150,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 151,60 CHF. Bisher wurden via SIX SX 3'855 Sulzer-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 180,60 CHF markierte der Titel am 20.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sulzer-Aktie 19,13 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 121,60 CHF. Dieser Wert wurde am 16.10.2025 erreicht. Abschläge von 19,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2025 4,75 CHF an Sulzer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,15 CHF aus.
Den erwarteten Gewinn je Sulzer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,71 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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