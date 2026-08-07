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07.08.2026 12:29:00

Sulzer Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Sulzer

Sulzer Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Sulzer

Die Aktie von Sulzer gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Sulzer-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 150,50 CHF.

Sulzer
151.65 CHF 0.34%
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Die Sulzer-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 150,50 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'569 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Sulzer-Aktie bis auf 150,30 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 151,60 CHF. Der Tagesumsatz der Sulzer-Aktie belief sich zuletzt auf 2'292 Aktien.

Bei 180,60 CHF markierte der Titel am 20.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Sulzer-Aktie ist somit 20,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 121,60 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sulzer-Aktie mit einem Verlust von 19,20 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,15 CHF, nach 4,75 CHF im Jahr 2025.

Experten gehen davon aus, dass Sulzer im Jahr 2026 9,71 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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