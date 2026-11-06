Sulzer Aktie News: Sulzer am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Um 09:28 Uhr fiel die Sulzer-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 181,30 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'757 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Sulzer-Aktie bei 181,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 181,80 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'706 Sulzer-Aktien umgesetzt.

Bei 188,00 CHF erreichte der Titel am 05.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 127,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sulzer-Aktie liegt somit 41,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,60 CHF, nach 4,75 CHF im Jahr 2025.

Experten taxieren den Sulzer-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,99 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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