Sulzer Aktie News: Anleger schicken Sulzer am Nachmittag ins Minus

Der Sulzer-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,7 Prozent auf 180,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'742 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Sulzer-Aktie bis auf 179,30 CHF. Bei 181,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 11'022 Sulzer-Aktien den Besitzer.

Am 05.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 188,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Sulzer-Aktie damit 4,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 127,80 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 29,00 Prozent würde die Sulzer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Sulzer seine Aktionäre 2025 mit 4,75 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,60 CHF je Aktie ausschütten.

Experten gehen davon aus, dass Sulzer im Jahr 2026 9,99 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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