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06.11.2026 12:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Freitagmittag im Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Sulzer. Die Sulzer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 181,10 CHF abwärts.
Die Sulzer-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 181,10 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'613 Punkten liegt. Der Kurs der Sulzer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 180,70 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 181,80 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 5'245 Sulzer-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (188,00 CHF) erklomm das Papier am 05.11.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sulzer-Aktie. Am 07.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 127,80 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sulzer-Aktie mit einem Verlust von 29,43 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2025 4,75 CHF an Sulzer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,60 CHF aus.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,99 CHF je Sulzer-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Sulzer am 06.11.2026
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