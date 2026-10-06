Sulzer Aktie News: Sulzer am Dienstagvormittag mit roter Tendenz

Die Sulzer-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 158,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'617 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Sulzer-Aktie bis auf 157,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 157,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 636 Sulzer-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (180,60 CHF) erklomm das Papier am 20.02.2026. Derzeit notiert die Sulzer-Aktie damit 12,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 121,60 CHF. Derzeit notiert die Sulzer-Aktie damit 30,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Sulzer seine Aktionäre 2025 mit 4,75 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,15 CHF je Aktie ausschütten.

In der Sulzer-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,81 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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