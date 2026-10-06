Sulzer Aktie News: Sulzer zieht am Dienstagnachmittag an

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 159,60 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'549 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Sulzer-Aktie bis auf 161,20 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 157,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 7'968 Sulzer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 180,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 13,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.10.2025 bei 121,60 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sulzer-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,15 CHF. Im Vorjahr erhielten Sulzer-Aktionäre 4,75 CHF je Wertpapier.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sulzer-Gewinn in Höhe von 9,81 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sulzer-Aktie

Sulzer-Aktie gefragt: Auftrag für Polyolefin-Elastomeren-Produktionsanlage

Sulzer-Aktie nahezu unverändert: CEO sieht mittelfristigen Rückenwind durch Nahost-Lage

Accelleron-Aktie steigt: Neuer Service-Chef kommt von Sulzer