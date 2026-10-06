Sulzer Aktie News: Sulzer am Dienstagmittag mit positiven Vorzeichen

Um 12:28 Uhr sprang die Sulzer-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 159,90 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'669 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Sulzer-Aktie bis auf 161,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 157,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 4'840 Sulzer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 180,60 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,95 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 16.10.2025 auf bis zu 121,60 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sulzer-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF an Sulzer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,15 CHF.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sulzer-Aktie in Höhe von 9,81 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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