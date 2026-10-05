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05.10.2026 09:29:00

Sulzer Aktie News: Sulzer am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Sulzer Aktie News: Sulzer am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Sulzer zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 159,90 CHF zu.

Sulzer
158.22 CHF -0.35%
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Im SIX SX-Handel gewannen die Sulzer-Papiere um 09:28 Uhr 0,1 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'452 Punkten liegt. Die Sulzer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 160,00 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 160,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 836 Sulzer-Aktien.

Am 20.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 180,60 CHF. Gewinne von 12,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 16.10.2025 auf bis zu 121,60 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Sulzer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,15 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sulzer 4,75 CHF aus.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,81 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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