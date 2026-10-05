Sulzer Aktie News: Sulzer gibt am Nachmittag nach

Um 16:28 Uhr ging es für die Sulzer-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 158,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'466 Punkten steht. Die Sulzer-Aktie sank bis auf 157,20 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 160,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5'655 Sulzer-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2026 auf bis zu 180,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,02 Prozent könnte die Sulzer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 121,60 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,23 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF an Sulzer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,15 CHF.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 9,81 CHF je Sulzer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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