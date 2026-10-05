Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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05.10.2026 12:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer verzeichnet am Montagmittag Verluste
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Sulzer. Die Sulzer-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 1,3 Prozent auf 157,60 CHF ab.
Der Sulzer-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 157,60 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'483 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Sulzer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 157,20 CHF aus. Bei 160,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der Sulzer-Aktie belief sich zuletzt auf 3'334 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (180,60 CHF) erklomm das Papier am 20.02.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sulzer-Aktie mit einem Kursplus von 14,59 Prozent wieder erreichen. Bei 121,60 CHF erreichte der Anteilsschein am 16.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 22,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für Sulzer-Aktionäre betrug im Jahr 2025 4,75 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,15 CHF belaufen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 9,81 CHF je Sulzer-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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