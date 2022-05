Zuletzt wies die Sulzer-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1.1 Prozent auf 72.75 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 15'254 Punkten liegt. Bei 74.15 CHF erreichte die Sulzer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 72.75 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 26'946 Sulzer-Aktien den Besitzer.

Von Analysten wird erwartet, dass Sulzer im Jahr 2023 6.20 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Die Sulzer AG ist eine weltweit tätige Industriegruppe. Kernkompetenzen sind Oberflächentechnologien und -services, Services und Reparaturen für thermische Turbomaschinen, Pumpen und zugehörige Services wie auch Komponenten und Services für Trennkolonnen und statisches Mischen. Des Weiteren bietet das Unternehmen Brennstoffzellensysteme für Einfamilienhäuser an.

