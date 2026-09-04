Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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04.09.2026 09:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Freitagvormittag nahezu unverändert
Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Sulzer. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Sulzer-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 157,10 CHF.
Bei der Sulzer-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 157,10 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'231 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Sulzer-Aktie bis auf 158,00 CHF zu. Das bisherige Tagestief markierte Sulzer-Aktie bei 156,80 CHF. Mit einem Wert von 156,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1'047 Sulzer-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 180,60 CHF erreichte der Titel am 20.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,96 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 121,60 CHF. Dieser Wert wurde am 16.10.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sulzer-Aktie derzeit noch 22,60 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass Sulzer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,15 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sulzer 4,75 CHF aus.
In der Sulzer-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,72 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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