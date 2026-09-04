Sulzer Aktie News: Sulzer am Freitagnachmittag höher

Die Sulzer-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 158,10 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'215 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Sulzer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 158,90 CHF aus. Bei 156,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 3'680 Sulzer-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 180,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 14,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.10.2025 bei 121,60 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 23,09 Prozent könnte die Sulzer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Sulzer-Aktionäre betrug im Jahr 2025 4,75 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,15 CHF belaufen.

In der Sulzer-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,72 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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