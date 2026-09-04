Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’394 0.0%  SPI 20’233 0.0%  Dow 53’686 1.2%  DAX 26’091 0.3%  Euro 0.9398 0.1%  EStoxx50 6’392 0.1%  Gold 4’469 -0.1%  Bitcoin 65’641 0.0%  Dollar 0.8084 0.1%  Öl 94.8 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Volkswagen (VW) vz-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Market-Perform
VW-Aktie springt an: Aufsichtsrat stimmt Konzern-Zukunftsplan zu
Lufthansa-Aktie: Swiss-Flug mit Notlandung wegen medizinischem Zwischenfall
Swiss Life-Aktie in Grün: Konzern platziert neue Hybridanleihe am Markt
Villars-Aktie verliert: Weniger Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr
Suche...
Plus500 Depot

Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.09.2026 12:29:00

Sulzer Aktie News: Sulzer verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Sulzer Aktie News: Sulzer verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Sulzer. Bei der Sulzer-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 157,20 CHF.

Sulzer
157.33 CHF -0.80%
Kaufen Verkaufen

Kaum Ausschläge verzeichnete die Sulzer-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 12:28 Uhr bei 157,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'218 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sulzer-Aktie bisher bei 158,40 CHF. Im Tief verlor die Sulzer-Aktie bis auf 156,80 CHF. Bei 156,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Sulzer-Aktien beläuft sich auf 2'204 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2026 bei 180,60 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,89 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 16.10.2025 Kursverluste bis auf 121,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 22,65 Prozent würde die Sulzer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Sulzer-Aktionäre betrug im Jahr 2025 4,75 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,15 CHF belaufen.

In der Sulzer-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,72 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sulzer-Aktie

Accelleron-Aktie steigt: Neuer Service-Chef kommt von Sulzer

Sulzer-Aktie auf grünem Terrain: Auftragsbestand sinkt - Marge dennoch verbessert

Sulzer erhält Auftrag von Vitol - Aktie im Minus

In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Sulzer AG (N)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten