Sulzer Aktie News: Sulzer verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Kaum Ausschläge verzeichnete die Sulzer-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 12:28 Uhr bei 157,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'218 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sulzer-Aktie bisher bei 158,40 CHF. Im Tief verlor die Sulzer-Aktie bis auf 156,80 CHF. Bei 156,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Sulzer-Aktien beläuft sich auf 2'204 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2026 bei 180,60 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,89 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 16.10.2025 Kursverluste bis auf 121,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 22,65 Prozent würde die Sulzer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Sulzer-Aktionäre betrug im Jahr 2025 4,75 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,15 CHF belaufen.

In der Sulzer-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,72 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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