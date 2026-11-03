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03.11.2026 09:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Vormittag in Rot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Sulzer. Die Sulzer-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 182,30 CHF.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,7 Prozent auf 182,30 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'815 Punkten realisiert. Der Kurs der Sulzer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 182,20 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 184,70 CHF. Der Tagesumsatz der Sulzer-Aktie belief sich zuletzt auf 505 Aktien.
Bei einem Wert von 185,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.11.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,76 Prozent. Bei 127,80 CHF erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 29,90 Prozent könnte die Sulzer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für Sulzer-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,15 CHF ausgeschüttet werden.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sulzer-Gewinn in Höhe von 9,97 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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