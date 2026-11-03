Sulzer Aktie News: Anleger schicken Sulzer am Dienstagmittag ins Minus

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 184,30 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'835 Punkten realisiert. Bei 181,20 CHF markierte die Sulzer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 184,70 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 2'718 Sulzer-Aktien.

Bei einem Wert von 185,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.11.2026). Der aktuelle Kurs der Sulzer-Aktie ist somit 0,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2025 auf bis zu 127,80 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sulzer-Aktie 44,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Sulzer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,15 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sulzer 4,75 CHF aus.

Von Analysten wird erwartet, dass Sulzer im Jahr 2026 9,97 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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