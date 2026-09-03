Sulzer Aktie News: Sulzer am Vormittag mit Abschlägen

Um 09:28 Uhr ging es für die Sulzer-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 158,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'172 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Sulzer-Aktie bei 158,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 159,10 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 805 Sulzer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2026 bei 180,60 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 16.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 121,60 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sulzer-Aktie 30,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Sulzer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,15 CHF belaufen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,72 CHF je Sulzer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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