Sulzer Aktie News: Sulzer gibt am Donnerstagnachmittag nach

Um 16:28 Uhr ging es für die Sulzer-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 156,90 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'195 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Sulzer-Aktie bis auf 156,90 CHF. Bei 159,10 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Sulzer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8'527 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 180,60 CHF erreichte der Titel am 20.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sulzer-Aktie derzeit noch 15,11 Prozent Luft nach oben. Am 16.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 121,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sulzer-Aktie.

Zuletzt erhielten Sulzer-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,15 CHF aus.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,72 CHF je Sulzer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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