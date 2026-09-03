Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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03.09.2026 12:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer tendiert am Mittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Sulzer. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 158,30 CHF.
Die Sulzer-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 158,30 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'193 Punkten notiert. Bei 157,60 CHF markierte die Sulzer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 159,10 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 4'518 Sulzer-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2026 bei 180,60 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sulzer-Aktie. Am 16.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 121,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Sulzer-Aktie damit 30,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,15 CHF, nach 4,75 CHF im Jahr 2025.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Sulzer ein EPS in Höhe von 9,72 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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