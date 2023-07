Sulzer Aktie News: Sulzer am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Sulzer-Aktie musste um 04:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 76,15 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 14'822 Punkten steht. In der Spitze büsste die Sulzer-Aktie bis auf 76,05 CHF ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 77,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Sulzer-Aktien beläuft sich auf 8'111 Stück.

Am 06.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 84,45 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 10,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sulzer-Aktie liegt somit 40,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Sulzer wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 25.07.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 24.07.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,10 CHF je Sulzer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch