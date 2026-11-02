Sulzer Aktie News: Sulzer zeigt sich am Vormittag fester

Die Sulzer-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 182,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'744 Punkten liegt. Der Kurs der Sulzer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 183,10 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 181,50 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 4'248 Sulzer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.10.2026 bei 184,90 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,48 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2025 bei 127,80 CHF. Derzeit notiert die Sulzer-Aktie damit 42,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF an Sulzer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,15 CHF.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sulzer-Aktie in Höhe von 9,97 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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