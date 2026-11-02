Sulzer Aktie News: Sulzer gewinnt am Nachmittag an Boden

Das Papier von Sulzer legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,3 Prozent auf 184,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'839 Punkten steht. In der Spitze gewann die Sulzer-Aktie bis auf 184,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 181,50 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13'840 Sulzer-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 29.10.2026 auf bis zu 184,90 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sulzer-Aktie mit einem Kursplus von 0,49 Prozent wieder erreichen. Am 07.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 127,80 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Sulzer-Aktie liegt somit 43,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF an Sulzer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,15 CHF.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sulzer einen Gewinn von 9,97 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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