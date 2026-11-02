Sulzer Aktie News: Sulzer am Mittag auf grünem Terrain

Die Sulzer-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 183,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'825 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Sulzer-Aktie bis auf 184,20 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 181,50 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 7'329 Sulzer-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 29.10.2026 auf bis zu 184,90 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Sulzer-Aktie ist somit 0,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2025 bei 127,80 CHF. Mit einem Kursverlust von 30,35 Prozent würde die Sulzer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Sulzer-Aktionäre betrug im Jahr 2025 4,75 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,15 CHF belaufen.

Experten taxieren den Sulzer-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,97 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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