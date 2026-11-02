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02.11.2026 12:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Mittag auf grünem Terrain
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Sulzer. Die Sulzer-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 183,50 CHF.
Die Sulzer-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 183,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'825 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Sulzer-Aktie bis auf 184,20 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 181,50 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 7'329 Sulzer-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 29.10.2026 auf bis zu 184,90 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Sulzer-Aktie ist somit 0,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2025 bei 127,80 CHF. Mit einem Kursverlust von 30,35 Prozent würde die Sulzer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für Sulzer-Aktionäre betrug im Jahr 2025 4,75 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,15 CHF belaufen.
Experten taxieren den Sulzer-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,97 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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