Sulzer Aktie News: Sulzer steigt am Freitagvormittag

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Sulzer zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 159,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'342 Punkten steht. In der Spitze gewann die Sulzer-Aktie bis auf 159,20 CHF. Bei 158,90 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'759 Sulzer-Aktien den Besitzer.

Bei 180,60 CHF markierte der Titel am 20.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sulzer-Aktie derzeit noch 13,58 Prozent Luft nach oben. Am 16.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 121,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 4,75 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,15 CHF.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,81 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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