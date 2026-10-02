Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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02.10.2026 16:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Nachmittag gefragt
Die Aktie von Sulzer gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Sulzer-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 158,60 CHF.
Die Sulzer-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 158,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'438 Punkten steht. Die Sulzer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 159,70 CHF aus. Bei 158,90 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Sulzer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16'799 Stück gehandelt.
Am 20.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 180,60 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,87 Prozent könnte die Sulzer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 121,60 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sulzer-Aktie derzeit noch 23,33 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 erhielten Sulzer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,75 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,15 CHF.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sulzer-Gewinn in Höhe von 9,81 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Sulzer am 02.10.2026
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