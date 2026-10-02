Sulzer Aktie News: Sulzer am Mittag höher

Um 12:28 Uhr wies die Sulzer-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 158,70 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'406 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sulzer-Aktie bisher bei 159,70 CHF. Bei 158,90 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 12'493 Sulzer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 180,60 CHF an. Der derzeitige Kurs der Sulzer-Aktie liegt somit 12,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 16.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 121,60 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sulzer-Aktie mit einem Verlust von 23,38 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Sulzer seine Aktionäre 2025 mit 4,75 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,15 CHF je Aktie ausschütten.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,81 CHF je Sulzer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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