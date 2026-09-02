Sulzer Aktie News: Sulzer am Mittwochvormittag nahe Vortagesniveau

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die Sulzer-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 159,10 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'145 Punkten steht. Bei 159,30 CHF markierte die Sulzer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Sulzer-Aktie bis auf 158,40 CHF. Bei 158,70 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Sulzer-Aktie belief sich zuletzt auf 748 Aktien.

Bei einem Wert von 180,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sulzer-Aktie somit 11,90 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 16.10.2025 Kursverluste bis auf 121,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sulzer-Aktie liegt somit 30,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Sulzer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 4,75 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,15 CHF aus.

Experten gehen davon aus, dass Sulzer im Jahr 2026 9,72 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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