Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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02.09.2026 16:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Nachmittag höher
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Sulzer. Das Papier von Sulzer konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 160,60 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Sulzer nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,9 Prozent auf 160,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'153 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Sulzer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 160,70 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 158,70 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 6'662 Sulzer-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 180,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2026). Derzeit notiert die Sulzer-Aktie damit 11,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 121,60 CHF fiel das Papier am 16.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 24,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 4,75 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,15 CHF je Sulzer-Aktie.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sulzer-Gewinn in Höhe von 9,72 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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