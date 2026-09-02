Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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02.09.2026 12:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer gewinnt am Mittwochmittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Sulzer. Das Papier von Sulzer legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 159,40 CHF.
Die Sulzer-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 159,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'091 Punkten liegt. Bei 160,10 CHF erreichte die Sulzer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 158,70 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'796 Sulzer-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (180,60 CHF) erklomm das Papier am 20.02.2026. Gewinne von 13,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 16.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 121,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sulzer-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,15 CHF. Im Vorjahr erhielten Sulzer-Aktionäre 4,75 CHF je Wertpapier.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,72 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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