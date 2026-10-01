Sulzer Aktie News: Sulzer am Donnerstagvormittag in Rot

Die Sulzer-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 156,50 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'456 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Sulzer-Aktie bis auf 156,20 CHF. Bei 157,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 665 Sulzer-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 180,60 CHF erreichte der Titel am 20.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Sulzer-Aktie liegt somit 13,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 121,60 CHF erreichte der Anteilsschein am 16.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 22,30 Prozent könnte die Sulzer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 4,75 CHF an Sulzer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,15 CHF aus.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,81 CHF je Aktie in den Sulzer-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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