Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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01.10.2026 16:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Donnerstagnachmittag im Aufwind
Die Aktie von Sulzer gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,5 Prozent auf 159,70 CHF zu.
Um 16:28 Uhr stieg die Sulzer-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 159,70 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'393 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Sulzer-Aktie bei 160,40 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 157,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 12'386 Sulzer-Aktien.
Bei 180,60 CHF markierte der Titel am 20.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Sulzer-Aktie damit 11,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 121,60 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,86 Prozent.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF an Sulzer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,15 CHF.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 9,81 CHF je Sulzer-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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