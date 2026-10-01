Sulzer Aktie News: Sulzer zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Sulzer-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 158,30 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'385 Punkten notiert. Bei 159,40 CHF erreichte die Sulzer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 157,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'090 Sulzer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2026 bei 180,60 CHF. Mit einem Zuwachs von 14,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 121,60 CHF am 16.10.2025. Der aktuelle Kurs der Sulzer-Aktie ist somit 23,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 4,75 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,15 CHF.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 9,81 CHF je Sulzer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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