Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’231 -0.4%  SPI 20’019 -0.5%  Dow 53’186 -0.7%  DAX 25’961 -1.1%  Euro 0.9392 0.0%  EStoxx50 6’366 -0.9%  Gold 4’376 -1.6%  Bitcoin 63’059 -0.7%  Dollar 0.8098 0.2%  Öl 92.1 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Nestlé3886335Roche149905998Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
HUGO BOSS-Aktie gewinnt: Frasers Group will Beteiligung auf über 50 Prozent erhöhen
Peach Property-Aktie im Plus: Operatives Ergebnis verbessert sich im ersten Halbjahr
Swiss Life-Aktie fällt: Halbjahresgewinn übertrifft Erwartungen - Aktienrückkauf und Stellenabbau angekündigt
JPMorgan-Aktie und Co.: US-Grossbanken ziehen Europas Banken weiter davon
Siemens Energy-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie
Suche...
Plus500 Depot

Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.09.2026 09:29:00

Sulzer Aktie News: Sulzer am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

Sulzer Aktie News: Sulzer am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Sulzer. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 159,70 CHF.

Sulzer
159.12 CHF -1.19%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr fiel die Sulzer-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 159,70 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'152 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Sulzer-Aktie bei 159,70 CHF. Bei 160,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 749 Sulzer-Aktien.

Am 20.02.2026 markierte das Papier bei 180,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 13,09 Prozent Plus fehlen der Sulzer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.10.2025 (121,60 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sulzer-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,15 CHF. Im Vorjahr hatte Sulzer 4,75 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Experten taxieren den Sulzer-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,72 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sulzer-Aktie

Accelleron-Aktie steigt: Neuer Service-Chef kommt von Sulzer

Sulzer-Aktie auf grünem Terrain: Auftragsbestand sinkt - Marge dennoch verbessert

Sulzer erhält Auftrag von Vitol - Aktie im Minus

In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Sulzer AG (N)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten