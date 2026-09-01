Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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01.09.2026 09:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Sulzer. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 159,70 CHF.
Um 09:28 Uhr fiel die Sulzer-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 159,70 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'152 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Sulzer-Aktie bei 159,70 CHF. Bei 160,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 749 Sulzer-Aktien.
Am 20.02.2026 markierte das Papier bei 180,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 13,09 Prozent Plus fehlen der Sulzer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.10.2025 (121,60 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sulzer-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,15 CHF. Im Vorjahr hatte Sulzer 4,75 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Experten taxieren den Sulzer-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,72 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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