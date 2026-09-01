Sulzer Aktie News: Sulzer am Nachmittag mit Kursverlusten

Die Sulzer-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 158,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'129 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Sulzer-Aktie ging bis auf 158,00 CHF. Bei 160,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8'377 Sulzer-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 180,60 CHF erreichte der Titel am 20.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 16.10.2025 Kursverluste bis auf 121,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 23,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Sulzer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 4,75 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,15 CHF aus.

In der Sulzer-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,72 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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