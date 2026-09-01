Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’308 0.2%  SPI 20’150 0.2%  Dow 52’767 -0.8%  DAX 25’970 -1.1%  Euro 0.9408 0.2%  EStoxx50 6’369 -0.8%  Gold 4’330 -2.7%  Bitcoin 62’608 -1.4%  Dollar 0.8116 0.4%  Öl 95.3 5.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Partners Group2460882UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Sandoz124359842Amrize143013422Sika41879292Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Japan-ETFs: Die Doppelwette auf Nippons Comeback
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
Rohstoffe im August 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Weltgrösster Juwelier Pandora setzt trotz Silberpreis-Rückgang auf Platin
Aktien von BYD und Xiaomi: Bernstein sieht trotz Kurszielsenkung weiteres Potenzial
Suche...

Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.09.2026 16:29:00

Sulzer Aktie News: Sulzer am Nachmittag mit Kursverlusten

Sulzer Aktie News: Sulzer am Nachmittag mit Kursverlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Sulzer. Der Sulzer-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 158,00 CHF.

Sulzer
158.24 CHF -1.73%
Kaufen Verkaufen

Die Sulzer-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 158,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'129 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Sulzer-Aktie ging bis auf 158,00 CHF. Bei 160,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8'377 Sulzer-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 180,60 CHF erreichte der Titel am 20.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 16.10.2025 Kursverluste bis auf 121,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 23,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Sulzer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 4,75 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,15 CHF aus.

In der Sulzer-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,72 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sulzer-Aktie

Accelleron-Aktie steigt: Neuer Service-Chef kommt von Sulzer

Sulzer-Aktie auf grünem Terrain: Auftragsbestand sinkt - Marge dennoch verbessert

Sulzer erhält Auftrag von Vitol - Aktie im Minus

In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Sulzer AG (N)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten