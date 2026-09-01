Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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01.09.2026 12:29:00
Sulzer Aktie News: Sulzer am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Sulzer gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 158,60 CHF.
Die Sulzer-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 158,60 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'026 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Sulzer-Aktie bei 158,20 CHF. Bei 160,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 3'944 Sulzer-Aktien.
Am 20.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 180,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,87 Prozent. Am 16.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 121,60 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sulzer-Aktie mit einem Verlust von 23,33 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,15 CHF. Im Vorjahr erhielten Sulzer-Aktionäre 4,75 CHF je Wertpapier.
Von Analysten wird erwartet, dass Sulzer im Jahr 2026 9,72 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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