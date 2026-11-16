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16.11.2026 09:31:36
Sulzer-Aktie in Grün: Industriekonzern zieht Auftrag aus Venezuelas Rohölindustrie an Land
Sulzer hat einen neuen Auftrag in Venezuela erhalten.
Das Sanierungsprojekt zielt darauf ab, die Entwicklung und Versorgungssicherheit der systemrelevanten Industriezweige Venezuelas zu unterstützen, wie die Firma North American Blue Energy Partners (NABEP) am Montag mitteilte. Diese ist Auftraggeber für Sulzer.
Im Rahmen der Vereinbarung wird Sulzer moderne Trenntechnologien und Anlagen für neue Rohölkolonnen sowie für die Modernisierung der Vorverdampfungs- und Vakuumkolonnen in der Petrocedeño-Aufbereitungsanlage im Jose-Komplex liefern.
Die Sulzer-Aktie gewinnt im Schweizer Handel zeitweise 0,22 Prozent auf 183,70 Franken.
cf/cg
Zürich (awp)
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