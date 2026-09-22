Sulzer-Aktie gefragt: Auftrag für Polyolefin-Elastomeren-Produktionsanlage

Das Abnahmezertifikat für die Aufreinigungseinheit "Devo" sei mit dem Kunden BeyondPoly unterzeichnet worden, teilte Sulzer am Dienstag mit.

Die Technologie von Sulzer kommt dabei in einer Anlage zur Produktion von Polyolefin-Elastomeren (POE) zum Einsatz. POE gewinnen demnach zunehmend an Bedeutung als wichtiger Werkstoff für Solarmodule, Elektrofahrzeuge, Energiespeichersysteme und in weiteren Bereichen der modernen Fertigungsindustrie.

Die Technologie von Sulzer übernimmt einen zentralen Aufreinigungsschritt im Produktionsprozess, bei dem Reststoffe aus dem Material entfernt werden.

Im Schweizer Handel steigt die Sulzer-Aktie zeitweise um 0,71 Prozent auf 148,05 Franken.

cf/rw

Winterthur (awp)