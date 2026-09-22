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22.09.2026 10:59:03
Sulzer-Aktie gefragt: Auftrag für Polyolefin-Elastomeren-Produktionsanlage
Sulzer hat eine Anlage mit der eigenen Aufreinigungstechnologie in China in Betrieb genommen.
Die Technologie von Sulzer kommt dabei in einer Anlage zur Produktion von Polyolefin-Elastomeren (POE) zum Einsatz. POE gewinnen demnach zunehmend an Bedeutung als wichtiger Werkstoff für Solarmodule, Elektrofahrzeuge, Energiespeichersysteme und in weiteren Bereichen der modernen Fertigungsindustrie.
Die Technologie von Sulzer übernimmt einen zentralen Aufreinigungsschritt im Produktionsprozess, bei dem Reststoffe aus dem Material entfernt werden.Im Schweizer Handel steigt die Sulzer-Aktie zeitweise um 0,71 Prozent auf 148,05 Franken.
cf/rw
Winterthur (awp)
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