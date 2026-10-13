Sulzer-Aktie fester: Auftragseingang nach neun Monaten etwas höher

Verantwortlich ist vor allem die Zunahme in der grössten Division Flow.

Von Januar bis September gingen bei Sulzer Bestellungen im Wert von 2,75 Milliarden Franken ein, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Dies entspricht einem Plus von 1,8 Prozent. Der Rückstand auf das Vorjahr ist damit aufgeholt. Im ersten Semester ging der Auftragseingang noch um 8,9 Prozent zurück.

Division Flow wächst stark

So lag der Auftragseingang bei der grössten Division Flow mit 1,28 Millionen Franken um knapp 12 Prozent über dem Vorjahreswert, gestützt durch mehrere Grossaufträge und eine steigende Nachfrage nach Energieinfrastruktur. Der Bestellungseingang in der Division Services ging um 0,9 Prozent auf 1,06 Milliarden eine Spur zurück, da Kunden - insbesondere in Amerika - Wartungsarbeiten in einem Hochenergiepreis-Umfeld aufschoben.

Chemtech büsste hingegen mit einem Minus von 15 Prozent auf 413 Millionen klar ein, hauptsächlich wegen der Verschiebung von Grossprojekten und eines schwierigen Investitionsumfelds. Das Kerngeschäft von Chemtech in den Bereichen Trennung und Reinigung zeigte laut Sulzer dennoch eine aufwärts gerichtete Entwicklung.

Die bisherigen Prognosen für das Gesamtjahr werden bestätigt. Demnach soll der Auftragseingang um 1 bis 5 Prozent zulegen und der Umsatz um 2 bis 5 Prozent. Die EBITDA-Marge soll auf 16,5 Prozent (VJ 15,6%) steigen. Sulzer geht weiter von einer stärkeren zweiten Jahreshälfte aus, gestützt auf eine solide Auftragspipeline.

Sulzer-Aktie nach starken Auftragseingang klar höher

p> Die Aktien von Sulzer legen am Dienstag via SIX in einem freundlichen Gesamtmarkt überdurchschnittlich zu. Der am Morgen vorgelegte Bestellungseingang nach neun Monaten hat die Erwartungen der Analysten klar übertroffen. Im dritten Quartal sind dabei insbesondere in der grössten Division Flow viel mehr Aufträge eingegangen als erwartet. Sulzer hat in der Folge die nach den Halbjahreszahlen teils als ambitiös eingestuften Jahresziele bestätigt.

Zeitweise ziehen Sulzer via SIX um 4,38 Prozent auf 167,00 Franken an. Sie setzen damit den seit Mitte September andauernden Aufwärtstrend fort.

Sulzer sehe sich zwar aufgrund der anhaltenden Schwankungen bei den Rohstoffpreisen mit einem volatilen Marktumfeld konfrontiert, heisst es in einer Einschätzung der Bank Vontobel. Trotzdem scheine sich die versprochene Erholung im zweiten Semester zu materialisieren, wie die markante Erholung des Bestellungseingangs im dritten Quartal zeige. Die Investoren müssten sich deshalb keine Sorgen wegen der Zielsetzungen von Sulzer machen.

Die ZKB sieht derweil die Hauptschlagzeile bei den Neun-Monats-Zahlen in der sehr starken Beschleunigung des organischen Auftragseingangs im Segment Flow auf 35 Prozent im dritten Quartal. Dies sei der wesentliche Treiber dafür, dass auch der gesamte Bestellungseingang über dem Konsens gelegen habe.

Sulzer sollte zudem mit der Beschleunigung des Bestellungseingangs im zweiten Halbjahr in der Lage sein, seinen starken Trend bei der Verbesserung der operativen Marge der letzten Jahre fortzuführen, so die ZKB weiter.

cf/uh

Winterthur (awp)