|Division Flow wächst stark
|
13.10.2026 07:48:37
Sulzer-Aktie: Auftragseingang nach neun Monaten etwas höher
Der Industriekonzern Sulzer hat in den ersten neun Monaten 2026 etwas mehr Aufträge hereingeholt als im Vorjahr.
Von Januar bis September gingen bei Sulzer Bestellungen im Wert von 2,75 Milliarden Franken ein, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Dies entspricht einem Plus von 1,8 Prozent. Der Rückstand auf das Vorjahr ist damit aufgeholt. Im ersten Semester ging der Auftragseingang noch um 8,9 Prozent zurück.
Division Flow wächst stark
So lag der Auftragseingang bei der grössten Division Flow mit 1,28 Millionen Franken um knapp 12 Prozent über dem Vorjahreswert, gestützt durch mehrere Grossaufträge und eine steigende Nachfrage nach Energieinfrastruktur. Der Bestellungseingang in der Division Services ging um 0,9 Prozent auf 1,06 Milliarden eine Spur zurück, da Kunden - insbesondere in Amerika - Wartungsarbeiten in einem Hochenergiepreis-Umfeld aufschoben.
Chemtech büsste hingegen mit einem Minus von 15 Prozent auf 413 Millionen klar ein, hauptsächlich wegen der Verschiebung von Grossprojekten und eines schwierigen Investitionsumfelds. Das Kerngeschäft von Chemtech in den Bereichen Trennung und Reinigung zeigte laut Sulzer dennoch eine aufwärts gerichtete Entwicklung.
Die bisherigen Prognosen für das Gesamtjahr werden bestätigt. Demnach soll der Auftragseingang um 1 bis 5 Prozent zulegen und der Umsatz um 2 bis 5 Prozent. Die EBITDA-Marge soll auf 16,5 Prozent (VJ 15,6%) steigen. Sulzer geht weiter von einer stärkeren zweiten Jahreshälfte aus, gestützt auf eine solide Auftragspipeline.
cf/uh
Winterthur (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen im Minus
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notiert, geht es für den deutschen Aktienmarkt leicht aufwärts. An den Märkten in Asien geht es am Dienstag nach unten.