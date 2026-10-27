Sultan Center Food Products präsentierte Quartalsergebnisse

Sultan Center Food Products hat am 26.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.01 KWD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.060 KWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 17.44 Prozent auf 36.9 Millionen KWD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 44.7 Millionen KWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch