Sulliden Mining Capital: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sulliden Mining Capital präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.03 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.070 CAD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0.030 CAD, nach -0.200 CAD im Vorjahresvergleich.

Redaktion finanzen.ch