Sulabh Engineers Services: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sulabh Engineers Services hat am 14.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0.11 INR. Im letzten Jahr hatte Sulabh Engineers Services einen Gewinn von 0.050 INR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Sulabh Engineers Services mit einem Umsatz von insgesamt 17.0 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 75.83 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch