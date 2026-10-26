Sukhjit Starch Chemicals präsentierte Quartalsergebnisse

Sukhjit Starch Chemicals hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4.89 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.38 INR je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Sukhjit Starch Chemicals 4.08 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 29.71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.15 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch