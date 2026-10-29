SUGIMOTO öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SUGIMOTO präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 26.13 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SUGIMOTO ein EPS von 23.38 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 12.86 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SUGIMOTO 11.60 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch