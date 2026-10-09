SUGI PHARMACY: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

SUGI PHARMACY hat am 08.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 16.62 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SUGI PHARMACY 20.43 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 270.54 Milliarden JPY – ein Plus von 6.21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SUGI PHARMACY 254.71 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch